Dev Market, Banka Kartıyla Ödeme Yapmıyor!

FILE MARKET’İN YENİ ÖDEME YÖNTEMİ TARTIŞMA YARATIYOR

File market, son aylarda alınan bir kararla BİM’den ayrılıp bağımsız bir şirket olma yoluna gitti. Bu süreçte birçok şubesinde “nakit” ödeme seçeneğini devre dışı bırakması ve plastik poşet uygulamasını sonlandırmasıyla birlikte sıklıkla eleştirildi. Şimdi ise aldığı yeni bir ‘ödeme yöntemi’ kararıyla yine gündeme geldi.

ONLINE ALIŞVERİŞTE SORUNLAR YAŞANIYOR

Sözcü’de yer alan bilgilere göre, mobil uygulaması üzerinden her gün birçok online sipariş alan File market, çıktığı bu yeni yolla dikkatleri üzerine çekiyor. Alınan karara göre, ‘banka kartı’ ödeme seçeneği artık mevcut değil. Kullanıcılar, kartla ödeme yapmak istediklerinde ekranlarında “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” ibaresini görüyor. Bu durum, müşterilerin sert tepkilerine neden oldu.