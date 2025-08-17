Dev Market Kart İle Ödeme Yapılamıyor!

FILE MARKET’İN YENİ ÖDEME UYGULAMASI

File market, son aylarda alınan bir karar doğrultusunda BİM’den ayrılarak bağımsız bir şirket konumuna geldi. Birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini geçici olarak kaldırması ve plastik poşet sunmaması ile dikkat çeken büyük market zinciri, şimdi de aldığı yeni ‘ödeme yöntemi’ ile tartışma yarattı.

ONLINE SİPARİŞLERDE KREDİ KARTI ZORUNLULUĞU

Mobil uygulaması üzerinden her gün binlerce online sipariş alan File market, son gelişmeleriyle birlikte ‘banka kartı’ ile yapılan ödemeleri askıya aldı. Kartla alışveriş yapmak isteyen müşteriler, ekranlarında “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” mesajı ile karşılaştı. Bu durum, müşteriler arasında sert tepkilere yol açtı.