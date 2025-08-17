Dev Markette Banka Kartıyla Ödeme Yok!

Ekonomi

FILE MARKET’İN YENİ ÖDEME POLİTİKASI TARTIŞMALAR YARATIYOR

File market, yakın dönemde alınan bir kararla BİM’den ayrılarak farklı bir şirket oldu. Birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini kaldıran ve müşterilere plastik poşet sunmayan market zinciri, bu uygulamalarıyla tepki toplamıştı. Şimdi ise yeni ‘ödeme yöntemi’ kararıyla tekrar gündeme geldi.

ONLINE SİPARİŞLERDE YENİ KISITLAMALAR

Mobil uygulaması üzerinden her gün binlerce online sipariş alan File market, son gelişmesiyle birlikte ‘banka kartı’ ödeme yöntemini askıya aldı. Artık kartla ödeme yapmak isteyen müşterilerin ekranında şu uyarı beliriyor: “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir.” Bu durum, kullanıcılar arasında sert tepkilerle karşılandı.

