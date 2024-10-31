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Dev Yayın Balığı Kıyıya Çıkartıldı

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AMATÖR BALIKÇILAR DEV YAYIN BALIĞIYLE KARŞILAŞTI

Tepetarla Mahallesi’nden geçen Sakarya Nehri’nde amatör balıkçılar, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 75 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığına oltalarına takıldı. Bu manzarayı gören balıkçılar şaşkınlık içinde kaldı ve büyük balığı kıyıya çıkarmakta zorlandı.

DEV BALIK KANTARDA AĞIRLIK ÖLÇÜMÜNE TABİ TUTULDU

Balığın ağırlık ölçümü kantarda yapıldıktan sonra balık, hafif ticari aracın arka koltukları yatırılarak bagaja yerleştirildi. Balıkçıların hem nehirde hem de karada yaşadıkları zorlu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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