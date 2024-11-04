Devasa Yarık, Deprem Sonrası Ortaya Çıktı

DEPREM SIRASINDA OLUŞAN YARIK TARLAYI İKİYE BÖLDÜ

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen deprem, Süleyman Öztürk’ün tarlasını ikiye bölen dev bir yarık yaratıyor. 3 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde olan bu yarık, depremin ardından uzun bir süre boyunca gözlemlenmedi. Deprem, asrın felaketi olarak nitelendirirken Hatay’ın Defne ilçesinde yer alan Çınarlı Mahallesi’nde Süleyman Öztürk’e ait 18 dönümlük tarla, depremin etkisiyle ikiye ayrıldı. Yarık, tarlanızı görenleri hem ürkütüyor hem de meraklandırıyor.

ÖZTÜRK’ÜN KORKUSU VE MERAKI

Süleyman Öztürk, depremin ardından 18 dönümlük tarlasındaki yarığı komşularının söylemleri üzerine fark etti. İlk gördüğünde büyük bir korku yaşadığını belirten Öztürk, “18 dönümlük tarlamda deprem sonrasında bir ada oluştu. Deprem bahçemi ikiye ayırdı. Genişliği 3 metre, derinliği 4 metre ve uzunluğu da 15 metre olan bir yarık oluştu. Deprem sonrası bir arkadaşım bahçeye doğru inerken yarığı fark edip beni aradı. Bu bahçeyi böyle görünce çok üzüldüm ve korktum. Düşünüyorum burada bir ev olsaydı ne olurdu acaba? Bunu düşününce baya üzüldüm” diye ifade ediyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞI VE ENDİŞELER

Öztürk, “Deprem sonrası yolda yarılmıştı ama aşağı inebilmek için kepçe ile yolu doldurdum. 18 dönümlük tarlamın ucu ikiye bölündü. Bunun çözümünü ise çevreme danışıp neler yapabilirim diye öğreneceğim. Kimi arkadaşlar buranın sağını ve solunu kapatıp havuz yap, burada su biriktirip tarlanı sularsın diyorlar. Ben de daha kesin bir karar vermedim” şeklinde düşüncelerini aktarıyor. Yarık alanın tasvirine yönelik olarak da, “Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor” sözleriyle korkusunu dile getiriyor.