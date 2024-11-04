“Devasa Yarık Tarları İkiye Ayırıyor”

DEFNE İLÇESİNDE DEVASA YARIK

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen deprem, Süleyman Öztürk’ün tarlasını iki parçaya ayırarak 3 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde büyük bir yarık oluşturdu. Depremden sonra uzun bir müddet sonra fark edilen bu yarık, görenlerde hem ürperti hem de büyük bir merak uyandırıyor. Hatay’ın Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde bulunan Süleyman Öztürk’e ait 18 dönümlük tarla bu şekilde etkilendi.

YARIKTAN KAYGI DUYUYOR

İkiye ayrılan tarlada ortaya çıkan 4 metre derinliğindeki ve 3 metre genişliğindeki yarık, depremin ardından uzun bir süre sonra çevredeki insanlar tarafından fark edildi. Tarlasındaki dev yarığı komşuları aracılığıyla aniden gören Öztürk, bu duruma karşı duyduğu korkuyu dile getirdi. Süleyman Öztürk, “18 dönümlük tarlamda deprem sonrasında bir ada oluştu. Deprem bahçemi ikiye ayırdı. Genişliği 3 metre, derinliği 4 metre ve uzunluğu da 15 metre olan bir yarık oluştu. Deprem sonrası bir arkadaşım bahçeye doğru inerken yarığı fark edip beni aradı. Bu bahçeyi böyle görünce çok üzüldüm ve korktum.” şeklinde görüş belirtti.

ÇÖZÜM YOLLARI ARANIYOR

Öztürk, “Düşünüyorum burada bir ev olsaydı ne olurdu acaba. Bunu düşününce baya üzüldüm. Deprem sonrası yolda yarılma da vardı ama aşağı inebilmek için kepçe ile yolu doldurdum. 18 dönümlük tarlamın ucu ikiye bölündü. Bunun çözümünü ise çevreme danışıp neler yapabilirim diye öğreneceğim.” diyerek, çevresinin önerdiği çözümler arasında bahçeye havuz yapmanın da bulunduğunu aktardı. İleriye dönük bir karar vermediğini ifade eden Öztürk, “Buraya ilk gördüğümde çok tedirgin oldum. Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.