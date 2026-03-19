Devlet Bahçeli Bayram Mesajında ABD ve İsrail’i Eleştirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında bölgesel çatışmalar ve gerilimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SAVAŞ HUKUKUNUN İHLALİ

Bayram mesajında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşa dikkat çeken Bahçeli, “İran’ın dini liderlerine ve devlet görevlilerine yönelik düzenlenen nokta suikastlar ile sivil ve masum halkı hedef alan saldırganlıkların, savaş hukukunun tamamen devre dışı bırakıldığının bir kanıtıdır” dedi. Uluslararası alanda hukuki sınırların ihlaline dikkat çeken Bahçeli, mevcut durumu, saldırganlığın ulaştığı seviyenin bir yansıması olarak tanımladı.

ABD VE İSRAİL’E YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bahçeli, “Dünya genelinde hâkim olan huzursuzluk, umutsuzluk ve istikrarsızlık sarmalı doğrudan doğruya insanlığın temel ve evrensel haklarında devasa yarıklar oluşturmaktadır” diyerek, silahların gölgesinin az gelişmiş bölgeler üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. Bahçeli, “Körfez ülkelerini içine alacak yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri maalesef hızla inşa edilmektedir” ifadesini kullandı.

İSLAM COĞRAFYASINA YÖNELİK TEHDİTLER

Bahçeli, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın terör devleti İsrail’in tek yanlı dayatmasıyla ibadete kapatılması, Müslüman vicdanlarda infial uyandırmıştır” diyerek, bu süreçte inanç hakları ve dini özgürlüklerin saldırıya uğradığını belirtti. Jeopolitik gerilimlerin genişlevilen bir tehlike haline geldiğini de sözlerine ekledi.

BARIŞ VE DİYALOG VURGUSU

Ateşkes ve barış adımlarının atılması gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Zaman gittikçe daralmakta, ateş hattı fiilen genişlemektedir” diyerek, savaş ve çatışmaların sona ermesi temennisinde bulundu. Bayramların barış, kucaklaşma ve diyalog için bir fırsat olduğunu belirtti.

VATANDAŞLARA BAYRAM MESAJI

Bahçeli, yurt içindeki ve dışında yaşayan vatandaşlara seslenerek, “Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, hak ettikleri gelişmişlik seviyelerine ulaşmaları için hem duacı hem de davacı olduğumu ifade ediyorum” dedi. Bayramın manevi değerleri üzerinde duran Bahçeli, “Bu duygu ve düşüncelerle, İslam dünyasını çepeçevre kuşatan karanlık perdenin yırtılıp atılmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın, din kardeşlerimizin acılarının bitmesini niyaz ediyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.