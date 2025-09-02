Devlet Bahçeli: CHP İflas Etmiştir

CHP’NİN DURUMU VE Cumhur İttifakı’NIN ROLÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada CHP’nin durumunu eleştirerek, “CHP havlu atmış, mefluç hale gelmiş, ipe un sermiş, siyasi komaya girmiştir. Bu ilkel ve ilkesiz siyasi zihniyetin evvelemirde, yüzyılın en büyük rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk davası olarak anılan devasa vurgun ve yağmayla yüzleşmesi, bunun da demokratik ve hukuki hesabını vermesi adalet namusunun konusudur.” ifadesini kullandı. Bahçeli, bu yeni adli dönemde yolsuzluk davalarına hız verilmesi gerektiğini vurguladı. CHP’nin itibarı sıfıra inmiş durumda olup Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin geleceğini inşa edeceğine olan inancını dile getirdi.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN MÜCADELESİ VE DEĞERLERİ

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın “saf ahlak, safi akıl, samimi mizaç, sağlam ve sağduyulu irade” ile hareket ettiğini belirterek, bu değerlerin sorun çözme kültürünün etkinleşmesi ve devlet-millet dayanışmasının güçlenmesi için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin temel sorunlarıyla kararlılıkla ilgilendiğini belirten Bahçeli, Türk milletinin umutlarının Cumhur İttifakı’nın mücadeleleri ile hayat bulacağını dile getirdi. Gelecek, barış, huzur ve istikrar devri olarak tanımlandı.

BÜTÜNLÜĞÜ İNFAZ ETMEK İSTEYENLER

Bahçeli, Türk ile Kürt arasındaki birliğin bozulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Milli irade muazzam bir destek ve sahiplenmeyle ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin arkasında yerini almıştır.” dedi. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye” hedefi için kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” çalışmalarının çok önemli olduğunu belirtti. Ancak bu süreçlerin sabote edilmesinin iyi niyetle açıklanamayacağını ifade etti. CHP ve bazı mesleki kuruluşların sabotaj girişimlerinde bulunduğunu söyleyerek bunların “Terörsüz Türkiye” hedefiyle çeliştiğini belirtti.

PKK VE SDG/YPG’NİN DURUMU

Bahçeli, komisyonun hızlı ve etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini söyleyerek, PKK’nın silah bırakmasının önemli olduğunu belirtti. Ancak bu geçiş döneminin zorlu seyri ve SDG/YPG ile olan ilişkilerin belirsizliğine dikkat çekti. 27 Şubat tarihinde PKK’nın yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısının tüm bileşenleri için bağlayıcı olduğuna işaret etti. “SDG/YPG bu çağrıdan muaf değil” dedi ve bölücü terör örgütünün hangi yönelime gireceğinin gelecekte netleşeceğini ifade etti.

İSRAİL VE ABD’NİN ROLÜ

Bahçeli, terör devleti İsrail’in Suriye’deki karışıklıkların arkasında olduğunu belirtirken, Türkiye’nin Suriye politikalarının net olduğunu vurguladı. Türkiye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün vazgeçilemez bir öncelik olduğunu söyledi. “İsrail’in düşünceleri doğrultusunda Suriye’nin parçalanması gündeme geliyor” ifadesiyle bu tehditlere karşı durulması gerektiğini vurguladı. Suriye’de barış, huzur ve istikrar sağlanmadığı takdirde daha büyük sorunlarla karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

KÜRT KARDESLERİNİN FARKINDALIĞI

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin en iyi şekilde direniş gösterdiğini söylerken, “Kürt kardeşlerim oynanan oyunun bilincindedir” ifadesiyle tüm halkların bir arada yaşamasının önemine dikkat çekti. Sözlerine devam eden Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerini eleştirerek, “Bu patolojik vaka” diye tanımladığı durumu ele aldı. Özgür Özel’in Cumhur İttifakına yönelik eleştirilerini gerçek dışı bulduğunu ifade etti ve milletin bu tür söylemlere itibar etmeyeceğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TUTUMU

Son olarak Bahçeli, sivil siyaset ve demokratik mücadelede bulunma iddiasında olan bir partinin liderinin düşman kimdir sorusunu cevaplamasının gerekli olduğunu vurguladı. Özgür Özel’in ifadelerini geçmişte yaşananları hatırlatan bir yaklaşım olarak nitelendirdi ve CHP’nin gerçek hedeflerinin ne olduğunu sorguladı. Özgür Özel’in Türkiye ve milli savunma projeleri konusundaki eleştirilerine karşı durarak, Türkiye’nin savunma sanayindeki ilerlemelerin devam edeceğinin altını çizdi.