Devlet Bahçeli’den Çanakkale Anma Mesajı

MESAJDA ÇANAKKALE RUHU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümüne dair bir mesaj yayımladı. Bahçeli’nin açıklamasında “Çanakkale yalnızca 81 ilimizden birisi değil, bunun da fevkinde ve ötesinde dünyanın en büyük şehitliği, iman ve iradenin devleştiği mücadele ve mücahede sahnesidir” sözleri dikkat çekiyor. Bahçeli, zorbalığın ve zulmün bir araya geldiği Çanakkale’de, şehit kanlarıyla bu hain hesapların alt üst edildiğini belirtiyor. “110 yıl evvel, milli birlik ve dayanışmanın muktedir ve müteyakkız duruşu Çanakkale’de devleşerek son yurdumuzun çiğnenmesini engellemiş” ifadesiyle milli birlikteliğin önemini vurguluyor.

ŞEHİTLERİN ANISI

Açıklamasında Bahçeli, Çanakkale ruhunu “önce anlayıp sonra da nesiller boyunca anlatmak” gerektiğini dile getiriyor. Bu ruhun Türk milletinin ve devletinin varlığına hizmet ettiğini belirtiyor. Bahçeli’nin “Bir hilal uğruna battığı söylenen güneşler esas itibariyle istiklalimizi ve istikbalimizi mutena şekilde aydınlatmış” sözleri, şehitlerin fedakarlığını ön plana çıkarıyor. Çanakkale’de kazanılan zaferlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olduğunu ifade eden Bahçeli, bu ruhun askeri, siyasi ve stratejik dinamikleri de etkilediğini ekliyor.

MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK

Bahçeli, “Vatan, millet, bayrak, mukaddesat ve milli onur uğruna fani hayatlarını siper eden aziz şehitlerimiz boşuna hayattan kopmamış” diyerek şehitlerin önemini vurguluyor. Onların ruhlarını muazzep edecek herhangi bir ilişki ağında yer almanın kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Türk milletinin, vatanı savunurken kökenine, mezhebine ve etnik aidiyetine bakılmaksızın bir arada durduğunu, “Türk milleti bir olmuş, nitekim tek yürek halinde kenetlenmiş” sözleriyle ifade ediyor.

KARALAMA VE TAHKİR KAMPANYALARINA CEVAP

Bahçeli, Çanakkale ruhunun rehberliğinde milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. “Düşmansız Türkiye’yi başaranların ahfadı terörsüz Türkiye’yi inşa ve ihya edeceklerdir” ifadesiyle, karalama kampanyalarına karşı duruşunu sergiliyor. “Bizim utanacak, sıkılacak ve başımızı öne eğecek hiçbir açığımız ve eksiğimiz yoktur” diyerek, bu tür eleştirilere karşı net bir tavır alıyor. Çanakkale’yi özümsemeyenlerin algı oyunlarının değersiz olduğunu vurguluyor.

TARİHSEL MÜCADELE

Bahçeli, “Tarih bir gün gerçek ve inanmış Türk milliyetçilerinin vatan, millet ve ortak mukadderat uğruna nasıl hasbi ve samimi şekilde mücadele ettiğini yazacaktır” diyerek geleceğe dönük bir perspektif sunuyor. Türk milletinin ruhunu yaşatan şahsiyetlerin her zaman var olacağına inandığını belirtiyor. “Geçmişte muvaffak olamayan iç ve dış işgal cephesi, inanıyorum ki bugün de sonuca ulaşamayacaktır” ifadeleri, Türk milletinin gücünü ve birlikteliğini yüceltmekte.

ŞEHİTLERE SAYGI

Bahçeli, mesajının sonunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde, “tertəmiz kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları vatanlaştıran aziz şehitlerimizi minnet duygularımla anıyorum” diyerek şehitlere olan saygısını dile getiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kurtuluş mücadelesi veren ecdadına da rahmet diliyor ve ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını temenni ediyor.