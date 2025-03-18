Devlet Bahçeli’den Çanakkale Zaferi Mesajı

BAHÇELİ’DEN ANMA MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Devlet Bahçeli, “Çanakkale yalnızca 81 ilimizden birisi değil, bunun da fevkinde ve ötesinde dünyanın en büyük şehitliği, iman ve iradenin devleştiği mücadele ve mücahede sahnesidir” ifadesini kullandı. Bahçeli, zorbalığın ve zulmün etkisinin kırıldığını belirterek, “Aziz vatana göz diken çürümüş müstevli hesapları dökülen şehit kanlarıyla ve nice kahramanlık destanıyla alt üst edilmiştir” dedi.

ÇANAKKALE RUHUNUN ÖNEMİ

Bahçeli, Çanakkale’nin milli birlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu vurguladı. 110 yıl önceki mücadelenin, düşman hedeflerini enkaza çevirdiğini belirten Bahçeli, “Çanakkale ruhunu anlayıp, nesiller boyunca bunu anlatmak Türk milletinin ve Türk devletinin varlığına muazzam bir hizmettir” diye konuştu. Şehitlerin fedakarlıklarının asla boşuna olmadığını ifade eden Bahçeli, “Şehitlerimiz var oluşumuzun manevi muhafızlarıdır” diye ekledi.

İÇ HUZUR VE BİRLİK VURGUSU

Bahçeli, vatan, millet ve bayrak için mücadele eden şehitlerin arkasında yapılan her türlü ayrımcılığın asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. “Türk milleti bir olmuş, tek yürek halinde kenetlenmiştir” diyerek milli birlik vurgusu yaptı. Ayrıca, düşman propagandalarına karşı uyarıda bulunarak, “Bizim utanacak, sıkılacak veya başımızı öne eğecek hiçbir açığımız yoktur” dedi.

TARİHİN YAZDIĞI MÜCADELE

Devlet Bahçeli, “Tarih, gerçek Türk milliyetçilerinin vatan, millet ve ortak mukadderat uğruna nasıl samimi şekilde mücadele ettiğini yazacaktır” diye ifade etti. Çanakkale destanının gönüllerde yaşadığı müddetçe, iç ve dış işgal cephesinin başarılı olamayacağını belirtti. Son olarak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinliğinde, aziz şehitleri minnetle andığını açıkladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ecdadına rahmet diledi.