Devlet Bahçeli’den Çanakkale Zaferi Mesajı

MHP’NİN 18 MART MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu Yıl Dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Bahçeli, “110 yıl önce Çanakkale’yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye’yi geçemeyecekler” ifadesiyle tarihi bir vurguda bulundu. MHP’nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, Türk milletinin geçmişteki kahramanlıklarına inancını dile getirdi.

ECDADA VE BUGÜNE VERİLEN ÖNEM

Bahçeli, aziz ecdadın, kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmakla elde edilen hak ve kazanımları cesaret ve dirayetle koruduğunu belirtti. Bugün de benzer bir mücadelenin verilebileceğine olan inancını vurguladı. Türk milletinin, “ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak” geçmişteki mücadelelerine sahip çıkacağına inandığını belirtti.

ZAFERİN ANISINA DUA

Bahçeli, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü “müftehir bir vicdanla kutluyor” ve bu zaferi emanet edenleri andı. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile cephe komutanları ve kahraman şehitler için rahmet dileyerek, “hepsini minnet ve şükran hisleriyle yâd ediyorum” diye ifade etti. Bu şekilde geçmişe sahip çıkmanın ve tarihi anlamanın önemine dikkat çekti.