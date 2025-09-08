Devlet Bahçeli’den İzmir Saldırısına Açıklama

BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’de meydana gelen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya yönelik açıklama yaptı. Saldırganın bağlantılarının gün yüzüne çıkarılacağına inandığını dile getiren Bahçeli, “Bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.” ifadelerini kullandı. Bahçeli, “Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.” şeklinde konuştu.

SALDIRGAN VE GÖREV

Saldırganın 16 yaşında olduğunu hatırlatan Bahçeli, “Katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye’miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir.” dedi. Bahçeli, ayrıca “İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir.” ifadeleriyle bu durumun önemine dikkat çekti.

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne bu sabah saatlerinde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Kar maskeli saldırganın açtığı ateş sonucunda iki polis şehit oldu. Saldırıda, iki polis dışında üç kişi de yaralandı. Olayla alakalı olarak toplamda beş kişi gözaltına alındı. Saldırganın sosyal medyada radikal bir örgüte dair paylaşımlar yaptığı iddia ediliyor.