Devlet Bahçeli Meclis’e 99 Gün Sonra Döndü

ANMA VE TAZİYE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anma ve taziye töreni gerçekleştiriliyor. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ise 99 gün aradan sonra yeniden Meclis’e döndü ve taziye ziyareti yaptı. Bahçeli, DEM Parti heyetini ziyaret ettikten sonra, Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder’e de başsağlığı dileklerini sundu.

BAHÇELİ’NİN MECLİS’E DÖNÜŞÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, taziye ziyaretinin ardından anma törenine katıldı. 99 gün aradan sonra Meclis’e gelen Bahçeli, DEM Parti heyetiyle birlikte Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder’le selamlaşarak taziyelerde bulundu. Törende MHP lideri, Önder’in vefatının kendisi için bir kayıp olduğunu vurguladı.

KURTULMUŞ’UN DUYGULU KONUŞMASI

Tören sırasında bir konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder’in kişiliğini ve toplum için üstlendiği rolü dile getirdi. Kurtulmuş, “İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun biz Sırrı Süreyya beyi gülmenin dışında bir hal içerisinde görmedik.” dedi. Önder’in, vatansever bir kişilik olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Son dönemlerde önemli bir sürecin en temel aktörlerinden biri olmuştur.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, “Bu büyük idealin bizim için bir vasiyet olduğunu düşünüyorum.” diyerek, terörsüz bir Türkiye idealinin önemine vurgu yaptı.

HATİMOĞULLARI’NDAN VURGULU AÇIKLAMALAR

Törenin ilerleyen dakikalarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da söz aldı. Hatimoğulları, Önder’in herkesin bir arada yaşayabileceğine inandığını belirtti ve “O, rahatsızlığını geri plana iterek barış ve demokratik toplum çağrısında büyük bir rol üstlendi.” diye ifade etti. Önder’in yaşamı boyunca sürdürdüğü barışçıl duruşu ve toplumsal uzlaşıya katkı sağlamak için gösterdiği çabayı anlattı.