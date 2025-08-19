Devlet Bahçeli, Özgür Özel’i eleştirdi

MHP’NİN TEPKİLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’in Aydın’da gerçekleştirdiği açıklamalar üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, Özel’in konuşmasını “Tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir” şeklinde değerlendirdi. Ayrıca CHP Genel Başkanı’nın her ifadesinin “yalan ve yamuk” olduğunu, her iddia ve ifşasının “yaban ve yanıltıcı” olduğunu vurguladı.

SORUŞTURMALARIN YANSIMALARI

Bahçeli, CHP’li belediyelere yönelik süren soruşturmalara da dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın siyasi çıkarlar için kullanıldığını belirten Bahçeli, “Yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına ‘sistem’ denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır” dedi.

DAVALARIN SONUCU

Devlet Bahçeli, konuyla ilgili bir çağrı yaparak, “Milliyetçi Hareket Partisi, görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır” ifadelerini kullandı. Uzayan soruşturmaların siyasi istismara maruz kalma olasılığının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Özel’in konuşmasını eleştiren Bahçeli, “Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini ‘kiralık katil ve suikastçı’ diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur” diye konuştu. Bahçeli, “Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır” dedi.