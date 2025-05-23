“Devlet Bahçeli: Türkiye’nin Erdoğan’a İhtiyacı Var”

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, güncel meselelerle alakalı yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamalarında, “Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek, düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir. Harcı vatan ve millet sevdasıyla karılmış milli yürekler bu sarih ve somut gerçeklerden gurur ve memnuniyet duymaktadır” ifadelerine yer verdi. Türkiye Yüzyılı rotasında atılan adımların, umutların diri, hedeflerin büyük, coşku ve heyecanın sınırsız olduğunu belirtti.

ERDOĞAN’IN MÜCADELESİNE ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmetlerini övgüyle anan Bahçeli, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir” diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kez çok güçlü bir ivme kazandığını vurgulayarak, “Milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp, önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir” dedi.

GÜÇLÜ BİR GELECEK VURGUSU

Bahçeli, milletin özlemlerinin hayal olmaktan çıktığını, geleceğin büyük ve süper güç Türkiye’sine ulaşmak için kararlı, kaliteli ve inançlı bir siyasi hamle gerektiğini ifade etti. “İstikbal, Türkiye’nin ve Türk milletinindir. İstiklal ise Cumhur İttifakının aziz milletimizden aldığı destek ve duayla muhafaza ve müdafaa edilecektir” dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha çok hizmetinin olduğunu belirterek, tarihi geriye sarmanın akıl dışı olduğunu vurguladı.

ADAYLIK AÇIKLAMASINA TEPKİ

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan ziyaretinin ardından yaptığı “Benim tekrar aday olma derdim yok” sözlerine de değinerek, bu ifadenin adil bir durum olduğunu düşünmediğini belirtti. “Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir” diyerek, “Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

Türkiye’de, terörsüz bir geleceğin sağlanabilmesi için aşılması gereken birçok merhale olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi için elbirliğiyle yapılacak pek çok şey olduğuna işaret etti. Son olarak, “Bulanık suda balık avlama merakındaki kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak, Milliyetçi Hareket Partisi’nde ve Cumhur İttifakı’nda olmamalıdır” dedi. Yine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadakından çektiği okların menziline ulaşması gerektiğini belirterek, “Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir” ifadelerini kullandı.