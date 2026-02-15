Devlet Bahçeli Uraz Kaygılaroğlu’nu Tebrik Etti

Now TV ekranlarında yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dikkatini çekti. Bahçeli, dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ile iletişime geçerek, rolü için tebriklerini iletti.

DİZİYE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Bahçeli, dizide Türk gençliğine yönelik kötü alışkanlıklardan uzak durma mesajlarının verilmesinin ve bu temanın örnek bir senaryo içerisinde işlenmiş olmasının kendisini memnun ettiğini ifade etti.

BOZKURT TABLOSU HEDEFLERİ ARASINDA

Ayrıca Bahçeli, kabul edilmeleri durumunda dizi ekibine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini de belirtti. Bahçeli, sosyal medya hesabında “Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim.” ifadelerinde bulundu.

YERALTI DİZİSİNDE GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Diğer yandan, Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı ‘Yeraltı’ isimli dizi, yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı. Şu ana kadar 3 bölüm yayınlanan dizi, kısa sürede reyting listelerinde zirveye oturdu. Uraz Kaygılaroğlu’nun dizide canlandırdığı “Bozo-Bozkurt” karakterinin son bölümdeki performansı, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Dizinin son bölümünde, yeraltı dünyasında doğan ve İstanbul’daki kartellerin lideri olan Bozkurt-Bozo (Uraz Kaygılaroğlu), İstanbul’da uyuşturucu satışı yapmak isteyen bir Avrupa karteliyle yüzleşmek durumunda kalıyor. Kendisine uyuşturucu satmak için para teklif eden karteli kabul etmeyerek, “Savaşıyorum! ‘Sen İstanbul’a geldin, İstanbul’u pazar edeceğim, çekil kenara’ diyorsun. ‘Çoluğu çocuğu zehirleyeceğim, kimse umurumda değil’ diyorsun. Ölürüm, öldürürüm, satmam, sattırmam.” ifadeleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.