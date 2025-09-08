Devlet Bahçeli, YPG’nin muaf olmadığını belirtti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG/YPG’nin lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısına muaf olmadığını dile getirdi. Bahçeli, Öcalan’ın geri adım atmadığını ve hala aynı görüşte olduğunu belirterek, yeni bir çağrının tartışmaya son verebileceğini söyledi. Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “Elbette Öcalan’ın 27 Şubat çağrısı PKK’nın tüm unsurlarını ve gruplarını kapsıyor.” ifadelerini kullandı.

ÇAĞRIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Bahçeli, “Çağrının YPG’yi kapsamadığı, hatta Türkiye’nin Suriye’deki yapılanmasına göz yummasını bekleyenler var. Bu mümkün değil,” diyerek MHP’nin bu konuda taviz vermeyeceğini vurguladı. Bahçeli, PKK’nın kurucusu ve fesih kararı alan Öcalan’ın, yeni bir açıklamayla 27 Şubat çağrısının örgütün Suriye’deki kolunu ve Avrupa’daki yapılanmasını da kapsadığını hatırlatmasının, bu çağrının yerine getirilmesiyle birlikte tartışmaları sona erdireceğini belirtti.

GÜVENLİK SORUNU VE ÖCALAN’IN ROLÜ

MHP lideri, YPG/SDG’nin Türkiye açısından bir güvenlik sorunu olmaya devam etmesine izin veremeyeceklerini açıkladı. “PKK örgütü kongresini toplayıp Öcalan’ın çağrısı üzerine fesih kararı almışken, hatta Süleymaniye’de silah yakma gösterisi yapmışken, Suriye’deki kolunun İsrail ve ABD’yi arkasına alıp Türkiye için bir güvenlik sorunu halinde kalmasına izin veremeyiz,” şeklinde konuştu. Bahçeli, Öcalan’ın görüşleriyle sürece katkı yapacağına inandığını, “Görüşlerinde samimi olduğuna inanıyorum, şu ana kadar buna ters hiçbir sözü de olmadı,” sözleriyle ifade etti.

SİLAHLARIN YAKILMASI VE AİLELERİYLE KAVUŞMALARI

Bahçeli, silah yakma görüntülerini televizyondan izlediğini belirterek, “Silah bırakan grupta yer alan 15 kadın teröristin, dağa dönmek yerine ailelerine kavuşmaları sağlanmalıydı,” ifadesini kullandı.