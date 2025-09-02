Devlet Tarım Arazilerini Kiraya Veriyor

YENİ DESTEK MODELLERİ UYGULAMAYA ALINDI

Bu yıl tarımda üretim planlamasına geçerek yeni bir dönemi başlatan bakanlık, su ürünleri ve hayvancılıkla birlikte bitkisel üretimde yeni destek modellerini uygulamaya aldı. Bakanlık, işlenmeyen tarım arazilerine ilişkin önemli bir adım da attı. Üretim seferberliği çerçevesinde söz konusu arazilerin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine yönelik işlemler, yönetmelikle belirlendi. Bu düzenleme ile ülkede tarımsal üretimin artırılması amaçlanıyor. İşlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine dair merak edilen 10 soru ve cevabı da derlendi.

KİRALANACAK ARAZİLER NASIL BELİRLENİYOR?

Hazineye ait özel mülkiyet veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tarım arazileri dışında, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi şartıyla sezonluk olarak kiraya verilecek. Kiralamada tarımsal üretimde kullanılma şartı da bulunuyor.

ARA TESPİTİ NASIL YAPILACAK?

Kiraya verilecek arazilerin tespit işlemleri, il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde kurulan Arazi Tespit Komisyonu tarafından yapılacak. Kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemleri gibi kaynaklardan elde edilen veriler değerlendirilerek ve yerinde arazinin kontrolüyle işlenmeyen tarım arazileri belirlenecek. Tespitte, bölgelerin hasat dönemleri de göz önünde bulundurularak, 1 Eylül’den 31 Ağustos’a kadar olan süre dikkate alınacak.

KİRA BEDELİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelden daha düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespiti için, kiralanacak arazinin benzer özelliklere sahip olduğu en az üç kiralanmış tarım arazisi örnek alınacak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu doldurarak ilan süresi içinde il müdürlüğüne başvuru yapacak. Kiralama başvuruları, Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek.

ÖDEMELERİN YAPILMASI

Kira bedeli, arazi sahibine ödenecek. Eğer arazi maliklerine veya hak sahiplerine ulaşılamazsa, kira bedelleri bakanlık tarafından belirlenecek bir kamu bankasında, araziye özgülenerek açılan üç ay vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı olan tarım arazilerinde ihtilaf giderildiğinde biriken kira geliri, hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.