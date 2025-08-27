DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı ve “Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz.” dedi. Karahan, bu açıklamaları “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” toplantıları kapsamında, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda sunum yaparken dile getirdi. 2013’ten bu yana farklı sektör ve ölçekten firmalarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Karahan, 2025’te 310 ve son 5 yılda toplam 2 bin 630 firma ile görüştüklerini açıkladı.

REEL SEKTÖR İLE İLETİŞİM ÖNEM ARZ EDİYOR

Karahan, bu süreçte elde ettikleri nitelikli ve zamanlı bilgilerin karar alma süreçlerinde kullanılmakta olduğunu ifade etti. “Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz.” diye konuştu. Enflasyon konusunda şokların dezenflasyon sürecini olumsuz etkilemesini engellediklerini belirten Karahan, “Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor.” ifadesini kullandı. Ekonomide büyüme devam ederken sektörel dönüşümün gözlemlendiğine dikkat çekti ve fiyat istikrarının kalıcı olmasıyla genel refaha katkıda bulunacaklarını ifade etti.

FİYAT İSTİKRARI ÖNEMİ

Fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğine vurgu yapan Karahan, finansal piyasalardaki dalgalanmalara rağmen dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Enflasyondaki düşüşün yaygın şekilde sürdüğünü ifade eden Karahan, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarıya çektiğini aktardı. Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini belirten Karahan, talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı sağladığını anlattı. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerilediğini söyleyen Karahan, ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon beklentisinin hanehalkı için yüzde 54,1, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8 ve reel sektör için yüzde 37,7’ye düştüğünü hatırlattı.

KONKORDATO VE KREDİ FAİZLERİ

TCMB Başkanı Karahan, ekonomide büyümenin ılımlı bir şekilde devam ettiğini ve ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında olduğunu ifade etti. “Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı görece düşüktür.” dedi. Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentileriyle etkileşim içinde olduğunu dile getiren Karahan, faiz indirimlerinin enflasyon kontrol altında olduğunda etkili olabileceğine dikkat çekti.

KUR KORUMALI MEVDUATTA AZALMA DEVAM EDİYOR

Karahan, cari açığın düşmesiyle dış finansman ihtiyacının azaldığını ve kur korumalı mevduatta (KKM) azalışın sürdüğünü bildirdi. Türk lirası talebinin güçlü seyrettiğini belirten Karahan, Ağustos 2023’te 143 milyar dolar olan KKM bakiyesinin Ağustos 2025 itibarıyla 132 milyar dolarlık bir azalışla 11 milyar dolara gerileyeceğini ifade etti.

POLİTİKA FAİZİNE YAKLAŞIM

Bu süreçte Türk lirası mevduat payının yüzde 60,4’e yükseldiğini belirten Karahan, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını ifade etti. “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk Lirası’nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyecektir.” diye konuşan Karahan, maliye politikasının eşgüdümünün bu sürece katkı sağlayacağının altını çizdi. Politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmelerine, ana eğilimlerine ve beklentilerine dayanarak belirlenmesine dikkat çeken Karahan, enflasyonda anlamlı bir artış olması durumunda tüm para politikası araçları etkili bir şekilde kullanılabileceğini ifade etti.