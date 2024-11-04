dezenflasyonda-hedef-tek-haneli-enflasyon

YILMAZ’IN ENFLASYON AÇIKLAMALARI

Yılmaz, X sosyal medya hesabından enflasyon verilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladıkları ekonomi programıyla birlikte dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemlerde güçleneceğini ve tek haneli enflasyon hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını belirtiyor. “Programımıza duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz.” dedi.

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ

Ekim ayında tüketici fiyatlarında yüzde 2,88 oranında bir artış gözlemlendi. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 düzeyine inmiş durumda. Son beş ay içerisinde yıllık enflasyondaki düşüş ise 27 puana yaklaşmış. Yılmaz, Ekim ayındaki enflasyon artışının önemli bir kısmının gıda fiyatlarından kaynaklandığını, ayrıca sezon geçişinin etkisiyle taze meyve ve sebze fiyatlarında artışlar yaşandığını ifade etti. Tüm geçici etkiler ortadan kaldırıldığında, çekirdek enflasyon göstergelerinin aylık değişimlerinin bir önceki aya kıyasla azaldığını ve yıllık enflasyon düzeylerinin gerilediğini vurguladı.

TÜKETİCİ FİYATLARINA ETKİLER

Yılmaz ayrıca, yurt içi üretici fiyatlarındaki eğilimin, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskısının giderek hafiflediğini gösterdiğine dikkat çekti. 2024 yılının son çeyreğinde dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını, hizmet enflasyonunda bir iyileşmenin yaşanmasını ve küresel emtia fiyatlarının olumlu seyrinin dezenflasyon sürecine katkı sağlamasını beklediklerini aktardı.