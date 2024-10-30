DGS Ek Tercih Süreci Bitti Mi?

DGS EK TERCİH SÜRECİ FIRSAT SUNUYOR

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci, sınavdan başarılı olamayan adaylar için önemli bir fırsat sağlamaktadır. Merak edilen bazı sorular arasında “DGS ek tercih işlemleri bitti mi?” ve “DGS ek tercih işlemi nasıl yapılır?” yer alıyor. Öğrenciler, ek tercihlerle birlikte yerleşemedikleri lisans programlarına başvurma imkânı buluyor. Ancak bu süreçle ilgili ayrıntılar da yakından takip ediliyor.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2024 DGS ek tercih işlemleri henüz sona ermedi. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre, adayların DGS ek tercihlerini gerçekleştirmeleri için son tarih 31 Ekim Perşembe olarak belirlendi. Belirtilen tarihe kadar tercih başvurularını tamamlamayan adaylar, ek yerleştirme sürecinden yararlanamıyor.

DGS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

DGS ek tercih başvuruları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu adımları izleyerek yerleşmeyi hedefledikleri lisans programlarına başvuruda bulunabilirler.