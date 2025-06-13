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DGS Geç Başvurular 13 Haziran

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DGS BAŞVURULARI GÜNDEMDE

20 Temmuz 2025’te gerçekleşecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları son zamanlarda ilgi görüyor. 2025 DGS başvurularının, 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılması gerektiği biliniyor. Adaylar, bu başvuru sürecini ÖSYM’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla tamamlıyor.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Geçtiğimiz haftalarda sonlanan DGS başvurularının ardından, adaylar DGS geç başvuru tarihini merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2025 DGS takvimine göre, geç başvurular 13 Haziran 2025 Cuma günü alınacak. Bu tarihin ardından adaylar için yeni bir şans sunulacak.

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