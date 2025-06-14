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DGS Geç Başvuruları 13 Haziran 2025

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GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ GÜNDEME GELİYOR

20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları son günlerde pek çok kişinin ilgisini çekiyor. 2025 DGS başvurularının, 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında yapıldığı biliniyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi web sitesi ya da mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda sona eren DGS başvurularının ardından, gözler DGS geç başvuru tarihine çevrildi.

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 DGS takvimine göre, geç başvuru tarihleri belli oldu. 2025 DGS geç başvurularının 13 Haziran 2025 Cuma günü alınacağı bilgisi paylaşıldı. Adaylar için bu tarih büyük önem taşıyor, zira geç başvuru süresi son şansı sunuyor.

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