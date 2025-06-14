DGS BAŞVURULARI GÜNDEMDE

20 Temmuz 2025’te gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, son günlerde dikkat çekiyor. 2025 DGS başvuruları, 21 Mayıs ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında yapıldı. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda sona eren başvurulardan sonra, adayların gözü şimdi DGS geç başvuru tarihine çevrildi.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELİRLENDİ

2025 DGS takvimine göre ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihleri açıklandı. DGS geç başvuruları, 13 Haziran 2025 Cuma günü alınacak. Adaylar, geç başvurularını bu tarihte tamamlayacak.