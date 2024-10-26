DiCaprio, Harris’e Destek Verdiğini Duyurdu

KAMALA HARRIS’E DESTEK AÇIKLAMASI

ABD’li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçiminde Demokrat aday Kamala Harris’e oy vereceğini belirtti. Oscar ödüllü aktör, sosyal medya platformu Instagram üzerinden gerçekleştirdiği videolu paylaşımında Harris’e olan desteğini ifade etti. Paylaşımında iklim değişikliği konusunun önemine dikkat çeken DiCaprio, “İklim değişikliği dünyayı öldürüyor ve ekonomimizi mahvediyor. Ekonomimizi, gezegenimizi ve kendimizi kurtarmak için cesur bir adım atmamız gerekiyor. Bu yüzden Kamala Harris’e oy veriyorum” dedi.

Videoda, Florida’yı etkileyen Helene ve Milton kasırgalarına da değinen DiCaprio, Harris’in 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil bir ekonomi inşa etme yönelik etkileyici hedeflerine de övgüler yağdırdı. Ayrıca, eski Başkan Donald Trump’ı eleştirerek, onun ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekmesini ve “kritik çevre korumalarını” geri almaya yönelik hamlelerini kınadı. DiCaprio, Trump’ın gerçekleri ve bilimi inkâr etmeye devam ettiğini öne sürdü. 2020 başkanlık seçiminde de o zamanın Demokrat adayına, Joe Biden’a destek verdiğini hatırlatan DiCaprio, bu seçimde de benzer bir tutum sergileyerek Harris’e olan desteğini açıkladı.