Dicle Elektrik’ten 120 Milyar TL Yatırım

DİCLE ELEKTRİK’İN YATIRIMLARI VE HEDEFLERİ

2013 yılından bu yana dijital altyapı, akıllı şebeke dönüşümü ve enerji verimliliği alanlarında yatırım yapan Dicle Elektrik, bölgeye 60 milyar TL’yi aşan yatırımlarla kalıcı bir değer kazandırdı. Öncü planları arasında, önümüzdeki beş yıl içinde ek olarak 60 milyar TL tutarında yeni yatırımlar gerçekleştirerek toplamda 120 milyar TL’lik bir yatırım hedefi yer alıyor.

DİYARBAKIR VALİSİNDEN ENERJİDE BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Festivalde konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde enerji yatırımlarının önemine dikkat çekti. Zorluoğlu, Dicle Elektrik’in kırsal alanlara kesintisiz ve kaliteli enerji sunarak bölge kalkınmasına büyük katkılar sağladığını belirtti. Ayrıca, elektrik tasarrufu ve kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi konusunda şirketin çabalarının önemli olduğunu vurguladı.

DİCLE ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ’NDEN TEKNOLOJİ VURGUSU

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirketin Türkiye’nin en dijital elektrik dağıtım şirketi olduğunu ifade ederek, “Dağıtım bölgemiz olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 2013 yılından bu yana akıllı şebeke dönüşümünden kırsal alan yatırımlarına kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarımızı yaklaşık 10 kat artırarak, toplamda 60 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Buradaki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projelerimiz oluşturdu.” dedi. Arvas, bu yatırımlar sayesinde 8 bini aşkın çalışanlarıyla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerinden biri haline geldiklerini de belirtti. Önümüzdeki beş yılda bir o kadar daha yatırım yaparak bölgelerine toplamda 120 milyar TL’yi aşkın bir katkıda bulunacaklarını söyledi.

BÖLGE HALKI DİCLEFEST’TE BİR ARAYA GELDİ

Dicle Elektrik’in yatırımlarını bölge halkı ile paylaşmak amacıyla düzenlenen DicleFest, Diyarbakır’ın ardından Batman, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Siirt’te de gerçekleştirilecek. Festivalde, dev bir planetaryum çadırı, etkinlik alanları, eğitici deneyimler ve interaktif gösterimler ile ziyaretçilere enerji dünyasına dair yenilikler sunuluyor.