Dicle Elektrik ve MEB’den Çevre Eğitimi İşbirliği

PROGRAMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ ALINDI

İlkokul 3. ve 4. sınıf öğretmenlerinden oluşan 120 katılımcı, iki gün süren programda sürdürülebilirlik odaklı içeriklerle eğitiliyor. Bu atölye, öğretmenlerin edindikleri bilgi ve deneyimleri meslektaşlarıyla ve öğrencileriyle paylaşmalarını amaçlıyor. Eğitim kapsamında hazırlanmış olan “Doğa Dostu Etkinlik Kiti ve Etkinlik Kitabı” sayesinde yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, projeyle ilgili yaptığı açıklamada çevresel farkındalığın artırılmasını herkesin sorumluluğu olarak gördüklerini ifade ederek, “Çocuklarımızı eğitmeden geleceğimizi kurtaramayız. Çevre bilincini güçlendirmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına öğretmenlerimizle çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

GELİŞEN PROJELER 2025’TE BAŞLIYOR

Dicle Elektrik ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol dahilinde, önümüzdeki yıllarda bir dizi eğitim ve etkinlik düzenlenecek. Yapılması planlanan projeler arasında, “Dicle’nin Rüyası” adında çocuk tiyatrosunun 900 öğrenciyle buluşması, 100 öğretmene “Orman Okulu Eğitimi” verilmesi ve tasarruf temalı resim yarışmaları yer alıyor. Bu proje, hem öğretmenlerin hem de çocukların çevre bilincine katkıda bulunmayı ve israf konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Dicle Elektrik, eğitim aracılığıyla uzun vadeli bir etki yaratmayı amaçlıyor.