Diddy Hakkında İki Yeni Dava Açıldı

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMALARI

ABD’de “Diddy” ve “Puff Daddy” olarak tanınan Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs’a yönelik 10 ve 17 yaşındaki çocuklara cinsel istismar davaları açıldı. Diddy’ye karşı açılan bu yeni davalarda, birinde 2005 yılında 10 yaşındaki bir çocuğa uyuşturucu vererek istismar ettiği iddia ediliyor. Diğer davada ise, 2008 yılında 17 yaşındaki bir gencin yetenek seçmeleri sırasında istismara maruz kaldığı öne sürülüyor. Combs’un avukatları ise bu suçlamaları reddederek, “Mahkemede Combs’un kimseye cinsel istismar ya da saldırıda bulunmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

DIDDY’NİN GEÇMİŞİ HAKKINDAKİ İDDİALAR

“Diddy” olarak bilinen Combs, 16 Eylül’de “seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme” suçlamalarıyla gözaltına alındı. 17 Eylül’de kamuoyuna açıklanan 14 sayfalık iddianamede, Combs’un uzun süreli ve genelde kayıt altına alınan “Freak Offs” adlı partileri evlerinde düzenlediği ve bu etkinliklere katılanları cinsel ilişkiye zorladığı ifade ediliyor. İddianamede, Combs’un mağdurları kariyerleriyle tehdit ederek, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı aktarılıyor. Ayrıca, Combs’un evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği de belirtiliyor. İddianamede, tanıklara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği bilgisi yer alıyor.

DAVALARIN GÖRÜLMESİ

Combs, Manhattan’da çıktıği federal mahkemede üzerindeki tüm suçlamaları reddetti. Eğer suçlu bulunursa, en az 15 yıl, en fazla ise ömür boyu hapis cezası ile karşılaşabiliyor. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025 tarihinde başlaması planlanıyor.