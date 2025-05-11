Diego Carlos, Fenerbahçe’den ayrılıyor

KADRODAKİ YENİ İSİM: MILAN SKRINIAR, BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAYAN: DIEGO CARLOS

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, hedefini 12’den vururken, Diego Carlos bekleneni karşılayamıyor. 11,5 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Brezilyalı stoper, hem Kayserispor hem de Başakşehir maçlarında oyundan çıkarılan ilk oyuncu oldu.

Alınan bilgilere göre, yıllık 4 milyon Euro kazanan Diego Carlos ile yolların ayrılması bekleniyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe’de toplam 15 maçı kaçıran Diego Carlos, Kayserispor ve Başakşehir maçlarında oyundan alınan ilk isim olarak dikkat çekiyor.