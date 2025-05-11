Diego Carlos, Fenerbahçe’den gidecek

DİEGO CARLOS’UN PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, hedeflenen 12’den vuruyor. Ancak Diego Carlos beklentileri karşılayamıyor. 11,5 milyon Euro bonservis bedeliyle takımda yer alan Brezilyalı stoper, Kayserispor ve Başakşehir maçlarında oyundan alınan ilk futbolcu oldu.

Edinilen bilgilere göre, senelik 4 milyon Euro kazanan Diego Carlos ile yolların ayrılması bekleniyor. Sakatlık yaşadığı için Fenerbahçe’de 15 maçı kaçıran Carlos, Kayserispor ve Başakşehir karşılaşmalarında da oyundan alınan ilk isim olarak dikkat çekti.