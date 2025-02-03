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Spor

Diego Carlos İlk Maçına Çıktı

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F.BAHÇE’NİN YENİ TRANSFERLERİ VE PERFORMANSLARI

Fenerbahçe’nin yeni transferleri arasında yer alan Diego Carlos, dün oynanan Rize maçında ilk defa 11’de sahaya çıkıyor. Milan Skriniar ise maç boyunca 90 dakika boyunca sahada kalmayı başarıyor. Ayrıca, Anderson Talisca, 61. dakikada Levent Mercan’ın yerine oyuna dahil oluyor.

SKRINIAR VE TALISCA’NIN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLARI

Bu 3 oyuncu arasında en dikkat çeken performansları Sergi Skriniar ve Anderson Talisca gösteriyor. Skriniar, 42. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor. Ancak, 45+3’te Olawoyin tarafından düşürülünce VAR’dan penaltı kazanıyor. Öte yandan, 6.5 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Talisca, 85. dakikada çektiği şutla üst direği geçiyor.

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