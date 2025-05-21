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Dikey Geçiş Sınavı Başladı

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SINAV HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİ

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav hakkında detaylar paylaşıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz’da gerçekleşecek. Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgilere 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşmak mümkün.

BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, (2025-DGS) başvuruları, 20 Temmuz’da yapılacak sınav için 2 Haziran’da sona erecek.

BAŞVURU YAPMA İŞLEMLERİ

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak “https://ais.osym.gov.tr” adresini kullanarak ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

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