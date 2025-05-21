Dikey Geçiş Sınavı Başvuruları Başladı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAKKINDA SINAV BİLGİSİ

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayacak sınav hakkında açıklama yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek olan bu sınav, 20 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Sınava dair detaylı bilgilere 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşmak mümkün.

BAŞVURU TARİHİ VE NOKTALARI

ÖSYM’nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 20 Temmuz’da yapılacak olan 2025-DGS için başvurular 2 Haziran’da bitiyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri üzerinden veya bireysel olarak “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması aracılığıyla yapabiliyor.