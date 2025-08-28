Dikkat Borcu Olanlar! SGK 10 Yıl Aşım

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDAN YENİ DÜZENLEME

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarına ilişkin önemli bir değişiklik yaptı. 26 Ağustos’ta yayımlanan genelge ile borçların zaman aşımı süresi, icra takipleri ve borçların tespitine yönelik yeni kurallar belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre, sosyal güvenlik alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak tespit edildi. Ayrıca, zaman aşımına uğrayan borçlar, ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alınmasına engel olmayacak ve genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmeti almasının önünde de bir engel oluşturmayacak. Hürriyet yazarı Noyan Doğan bu düzenlemeye ilişkin detayları köşesinde şu şekilde dile getirdi:

PRİM VE ALACAKLARIN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

“SGK’nın prim ve diğer alacakları, mahkeme kararı sonucunda doğmuşsa; mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren zaman aşımı süresi 10 yıl olacak. Eğer SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından borç tespiti yapılmışsa, bu durumda tespit rapor tarihinden itibaren de zaman aşımı süresi yine 10 yıl olarak geçerli olacak. Şunu da belirtmek gerekir ki, amme alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıl iken, sosyal güvenlik alacaklarında bu süre 10 yıl olmaktadır. Zaman aşımına girdiği anlaşılan prim ve diğer alacaklar için, borçlulara Borç Bilgilendirme Formu gönderilecek ve 15 gün içerisinde borçlarının ödenmesi talep edilecek. Eğer borcunu kendi rızası ile ödeyen borçlular olursa, ödemeleri SGK tarafından kabul edilecek.”

İCRA TAKİPLERİNDE YENİ UYGULAMA

Zaman aşımına uğradığı tespit edilen borçlar, borçluların zaman aşımından dolayı ödeme yapmamaları durumunda, herhangi bir mahkeme ilamı aranmadan icra servisine gönderilmeyecek. Zaman aşımına giren borç tutarları, işverenler ve genel sağlık sigortası borcu olan kişilerin bankalar aracılığıyla yaptıkları ödemelerde prim borç sorgusunda gösterilmeyecek. Ancak bu borçlar, sorgu ekranlarında ayrı bir borç sorgu tipi ile görülmeye devam edecek. İsteyen kişiler, kendi isteği ile bu borcu ödeyebilecekler. Borcundan dolayı icra takibi başlatılmış olanlar, mahkemeye gitmeden, zaman aşımına uğradığına dair itirazda bulunabilecek ve bu itirazlar SGK tarafından değerlendirilecek. Eğer zaman aşımına uğradığı belirlenirse, icra takip dosyası iptal edilecek.

BORÇ TARİHİNDEN BARIŞA YENİ BİR ADIM

Zaman aşımına uğramış borçlar konusunda yaşanan tartışmalar, bu durumdaki bireylerin ve kurumların ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alamaması ve SGK’nın sağladığı teşvik ile desteklerden yararlanamaması üzerinedir. Bu yüzden SGK ile taraflar arasında anlaşmazlıklar hukuka yansıma eğilimindeydi. Yeni genelge ile SGK, bu konuda bir değişiklik yaparak zaman aşımına girmiş borçların; SGK tarafından verilecek “borcu yoktur” yazısında, destek ve teşviklerden yararlanmada ve ihalelerde borç olarak dikkate alınmayacağını bildirdi. Ayrıca, zaman aşımına uğramış borçlar, genel sağlık sigortalısının sağlık hizmeti almasına engel teşkil etmeyecek.