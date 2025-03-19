DİKO Başkanı: Kesme Altınla Rahat Olun

DIAYRAKIR’DA KESME ALTIN SATIŞI YASAKLANDI

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, “kesme altın” ile ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan karara değinerek, “Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar, hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz zaman elinizdeki kesme altınları getirip kuyumcuda satabilir ya da değiştirebilirler” dedi.

KESME ALTIN SATIŞINI ETKİLEYEN YASAKLAR

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, kuyumcuların 2, 5, 10 ve 100 gram şeklinde satışını gerçekleştirdiği kesme altının satışının yasaklandığını hatırlatırken, alış işlemlerinin devam edeceğini belirtti. Yüksel, “Hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz zaman elinizdeki çekme altınları (kesme) getirip kuyumcuda satabilir ya da değiştirebilirler. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar, özellikle çekme altının bundan sonra alışını yapmasınlar.” ifadelerini kullandı.

YATIRIM ARACI OLARAK BURMA BİLEZİKLER

Diyarbakır’a has olan ve Türkiye genelinde yer alan “üçlü burma” ürünlerinin istihdam oluşturan bir yatırım aracı olarak tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yüksel, “Burma bilezikleri yatırım aracı olarak tercih etsinler. Yatırım aracıdır, işçilik yok. Vatandaşlar çekme altını getirip onunla takas edebilirler veya tel bilezik gibi ürünleri rahatlıkla alışveriş ve takasla gerçekleştirebilirler. Bunda da işçilik yok. İşçilik olmayan ürünlerdir. Vatandaşların bunlarda zararı yoktur. Bu da vatandaşlarımıza tavsiyemiz. Vatandaşımız panik yapmasın. Sadece bundan sonraki üretimi yasaklandı” dedi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİKLER

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklik ise Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanmış, bu karar ile kuyumcuların kesme altın satışı yapmasının yasaklandığı duyurulmuştu.