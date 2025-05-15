Dilan Polat Hamile Olduğunu Açıkladı

DİLAN POLAT’TAN BEBEK MÜJDESİ

Kara para aklama soruşturması yüzünden bir süre tutuklu kalan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaptığı yeni bir paylaşımla tekrar anne olacağını duyurdu. Uzun zamandır tüp bebek tedavisi gördüğü bilinen Dilan Polat, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

HAMİLELİK TESTİ SONUCU

Paylaşımında hamilelik testinin sonucunda iki çizgi gördüğünü belirten Polat, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Eşi Engin Polat’a test sonucunu gösterdiği anları da şakayla birlikte paylaşan Dilan, “İki çizgi mi var biz mi öyle görüyoruz?” ifadelerini kullandı. Dilan ve Engin Polat çiftinin bebek haberi, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdı.