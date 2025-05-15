Gündem

Dilan Polat Hamile Olduğunu Açıkladı

dilan-polat-hamile-oldugunu-acikladi

DİLAN POLAT’TAN BEBEK MÜJDESİ

Kara para aklama soruşturması yüzünden bir süre tutuklu kalan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaptığı yeni bir paylaşımla tekrar anne olacağını duyurdu. Uzun zamandır tüp bebek tedavisi gördüğü bilinen Dilan Polat, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

HAMİLELİK TESTİ SONUCU

Paylaşımında hamilelik testinin sonucunda iki çizgi gördüğünü belirten Polat, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Eşi Engin Polat’a test sonucunu gösterdiği anları da şakayla birlikte paylaşan Dilan, “İki çizgi mi var biz mi öyle görüyoruz?” ifadelerini kullandı. Dilan ve Engin Polat çiftinin bebek haberi, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdı.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye-Suriye Üniversitenin Kurulması Planlandı

Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim Bakanlığı, Şam'da ortak üniversite kurulması ve dijital dönüşüm desteğini içeren işbirliği protokolü imzaladı.
Gündem

Türkiye-Suriye Üniversitesi Açılacak

Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim Bakanlığı, Şam'da yeni bir üniversite kurma, diploma tanıma ve dijital dönüşüm konularında işbirliği protokolü imzaladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.