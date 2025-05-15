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Dilan Polat Hamile Olduğunu Duyurdu

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DİLAN POLAT’TAN BEBEK MÜJDESİ

Kara para aklama soruşturması sürecinde bir süre gözaltında kalan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım ile tekrar anne olacağının ipuçlarını verdi. Uzun bir zamandır tüp bebek tedavisi gördüğü bilinen Dilan Polat, paylaştığı hamilelik testinde iki çizgi gördüğünü takipçileriyle paylaştı.

Eşi Engin Polat’a da şakayla karışık test sonucunu gösterdiği anları paylaşan Polat, “İki çizgi mi var biz mi öyle görüyoruz?” şeklinde bir ifade kullandı. Polat çiftinin bebek müjdesi, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

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