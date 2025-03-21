Dilan Polat ve Kardeşi Beraat Etti

BERAAT KARARI VE OLAYIN GELİŞİMİ

Kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Beşiktaş’taki bir mekanda düzenlediği partide kız kardeşi Sıla Doğu’yla dudak dudağa öpüştü. Sosyal medyada büyük bir tepki gören bu olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında 21 Ekim’de re’sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan abla kardeş, ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME VE SUÇLAMALAR

Soruşturmanın ardından bir iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin bu davranışı cinsel saikle gerçekleştirmediklerini savunsalar da, herkese açık bir gece kulübünde gerçekleşen eylemin “Hayasızca hareketler” suçunu oluşturduğu ve dava açmak için gerekli delilin bulunduğu belirtildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında “Hayasızca hareketler” suçundan 6 aydan 1 yıla hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEMEDEKİ SAVUNMALAR

Dilan Polat ve Sıla Doğu, yargı sürecinde beraat etti. Yapılan basit yargılama usulündeki kararında, Dilan Polat’ın, soruşturma aşamasında arkadaşlarının doğum günü için eğlence merkezine gittiklerini ve ablası Sıla Doğu’yu yanaklarından öpeceği sırada bu durumun anlık bir şekilde gerçekleştiğini belirttiği ifade edildi. Ayrıca, Sıla Doğu da, o an eğlenirken “Bugünler geçecek.” diyerek ablasını öptüğünü ve bu durumun sadece ailevi bir refleks olduğunu belirtti.

BERAAT KARARININ GEREKÇESİ

Mahkeme beraat kararında, olayın gelişimine baktığında eğlence merkezinde sahnede çevrede bulunan insanların arasında cinsel saikle böyle bir durumun ortaya çıkmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna vurgu yaptı.