Dilan ve Engin Polat’a Gözaltı Kararı

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan bir video ile ilgili olarak yapılan ihbarlar sonucunda Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re’sen bir soruşturma süreci başlatıyor. Videoda, belirtilen kişilerin bir arada yer alması ve Dilan Polat’ın Hazal Erdoğan’a ayağa kalkmasını istemesi dikkat çekiyor. Erdoğan, ayağa kalkacak durumda olmadığını ifade ediyor. Bu esnada Alper Kürşat, sephanın temizliğiyle ilgilenirken, Engin Polat ise koltukta rahatsız bir şekilde oturuyor. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar, kişilerin madde etkisinde oldukları veya başka sebeplerle bu durumun gerçekleştiği yönünde yayılıyor.

GÖZALTILAR İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Savcılık, bu kişiler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, konuya dair yaptığı açıklamada, “Bahse konu video içeriği ve yapılan benzer ihbarlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca videoda yer alan şahıslara ilişkin TCK 191 kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Video detaylı bir şekilde incelendiğinde şahısların Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu, ayrıca videoyu çeken Dilan Polat olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ya da ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerine yer veriyor.