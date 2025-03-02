Dilan ve Engin Polat Gözaltında

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜSÜNÜN İHBARI İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yayımlanan bir video içeriği ile ilgili yapılan ihbarlar neticesinde Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re’sen soruşturma başlattı. Dilan Polat’ın çektiği kayıtta Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan bir arada görünürken, Polat’ın sesli ifadeleri duyuluyor.

DİLAN POLAT’IN KONUŞMALARI VE VİDEO İÇERİĞİ

Videoda Dilan Polat, Hazal Erdoğan’a ayağa kalkmasını söylemekte, ancak Erdoğan bunun üzerine ayağa kalkacak durumda olmadığını belirtiyor. O esnada Alper Kürşat, sehpayı silerken, Engin Polat da koltukta rahatsız bir şekilde oturuyor. Bu görüntüler, sosyal medyada kendileriyle alakalı olamayacakları veya madde etkisi altında olduklarına dair yorumlarla paylaşılmakta.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın gözaltına alındığı süreçte, beraberindeki diğer şüpheliler de sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturma sonrası sosyal medya üzerinden bir video paylaşan Dilan Polat, “Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün” açıklamasını yaptı.