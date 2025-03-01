Dilan ve Engin Polat Gözaltında!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan bir video ile ilgili yapılan ihbarlardan sonra videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında resen soruşturma başlattı. Videoda, bu şahısların birlikte yer aldığı ve Dilan Polat’ın konuşmalarının duyulduğu bir an görülüyor. Dilan Polat, Hazal Erdoğan’a ayağa kalkmasını söylüyor ancak Erdoğan, ayağa kalkacak durumda olmadığını ifade ediyor. Bu esnada Alper Kürşat ise sehpaları siliyor ve Engin Polat da koltukta rahatsız bir şekilde oturuyor. Sosyal medyada bu video, kişilerin sarhoş oldukları veya uyuşturucu etkisi altında oldukları yönünde yorumlarla yayıldı.

GÖZALTILAR HAKKINDA DUYURU

Savcılık tarafından, bu kişiler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bahse konu video içeriği ve yapılan benzer ihbarlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca videoda yer alan şahıslara ilişkin TCK 191 kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Video detaylı bir şekilde incelendiğinde şahısların Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu, ayrıca bu videoyu çeken şahsın Dilan Polat olduğu tespit edilmiştir. Bu şahıslar hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul Etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak’ suçlarından gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verilmiştir.”