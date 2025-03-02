Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı

VIDEO TEPKİ ÇEKİYOR

Dilan Polat’ın sosyal medya platformunda paylaştığı bir video büyük tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında yapılan ihbarlar sonucunda resen soruşturma başlattı. Söz konusu videoda, Dilan Polat’ın sesinin duyulmasıyla birlikte, görüntülerde yer alan kişiler belirgin bir şekilde görünmekte. Dilan Polat, Hazal Erdoğan’a ayağa kalkmasını söylerken, Erdoğan bu talebe, ayağa kalkacak durumda olmadığıyla cevap veriyor. Bu esnada Alper Kürşat masayı siliyor ve Engin Polat ise koltukta rahatsız bir şekilde oturuyor.

UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından, seyirciler çeşitli yorumlar yaparak kişilerin madde etkisinde olduklarını ifade etti. Söz konusu kişiler hakkında savcılık, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkardı. Dilan ve Engin Polat ile beraberlerindeki şüpheliler, sağlık kontrolü için gözaltına alındı. Polis güvenlik önlemleri altında, gece saatlerinde Dilan ve Engin Polat hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Sonunda, Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın emniyetteki ifadeleri gün yüzüne çıktı. Habertürk’e göre Dilan Polat, ifadesinde şu şekilde konuştu: “Videonun yayınlanma tarihi Aralık 2024 ve Sapanca’da bir bungalovda kaydedildi. ‘Kimse kalkamıyor’ mesajında ben herkesin yorgun olduğundan bahsediyordum. Eşimin kardeşi Kürşat Polat, o masayı temizliyordu biz de kahvaltı edecektik. Bu video içeriğinde herhangi bir suç unsuru yoktur.”