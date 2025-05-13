Dilencinin Üzerinde Nakit Para Bulundu

DİNLEME VE DENETİM SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Çorum Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi hallerini istismar eden dilencilere yönelik denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. İlçenin ana caddeleri ve cami çevrelerinde gerçekleştirilen kontroller sırasında dilencilik yaptığı belirlenen Ceylan G. (37) isimli kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

DİLENCİLİKLE ELDE EDİLEN NAKİT PARAYA EL KONULDU

Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin üst araması sırasında, 50 bin 145 lira nakit para bulundu. Bu paranın dilencilik yoluyla kazanıldığı değerlendiriliyor. Elde edilen nakit paraya el konulurken, Ceylan G.’ye de idari para cezası uygulandı. İşlemlerin yapıldığı sırada Ceylan G.’nin konuşma güçlüğü çektiği gözlemlendi.