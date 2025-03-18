Dilencinin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı

DİLENCİLİKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Antalya’nın Serik ilçesinde, etkili bir çalışma yürütülüyor. Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere karşı hem sivil hem de resmi ekiplerle denetimler gerçekleştiriyor.

BÜYÜK MIKTAARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Bu denetim sırasında, Atatürk Caddesi’nde dilencilik yaptığı belirlenen bir kadının üzerinden toplam 45 bin 600 lira çıktı. Zabıta ekipleri, bu paraya el koyarken, kadına Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari yaptırım cezası uyguladı.

DENETİMLER SÜRECEK

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, dilenciliği önleme ve halkın mağduriyetini engelleme amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini, halkın huzurunu korumaya yönelik çalışmalara hız vereceklerini ifade etti.