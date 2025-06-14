Dini Sohbetle Çocukları Istismar Etti

İDDİALAR VE SÖYLEDİKLERİ

İstanbul Kağıthane’de dini sohbetler yaparak şifa dağıttığını iddia eden 72 yaşındaki Kenan Kabakulak, daha önce bazı din alimlerinin isimlerini kullanarak dünyaya geldiğini ve mahlukat olarak tanımladığı cinleri görebildiğini öne sürdü. Bu cinlerin neden olduğu rahatsızlıkları ise çıplak elle vurma tekniğiyle iyileştirdiğini iddia etti. Katılan 17 yaşındaki kız çocuğu, Kabakulak’ın söylediklerine inandı.

İSTİSMAR VE TEHDİTLER

Bir toplantının ardından Kabakulak, çocuğu bir odaya kapatarak “Senin üzerindeki cinleri alacağım” diyerek cinsel istismara maruz bıraktı. Çocuğa, “Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar” şeklindeki tehditlerle istismara devam etti. Daha sonra aynı yöntemi kullanarak çocuğun teyzesine de cinsel tacizde bulundu.

Çocuk ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kenan Kabakulak, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel İstismar” suçlarından yargılanmaya başladı. 2014 yılında tutuksuz yargılanan şüpheli, toplamda 27 yıl hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan Kabakulak, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

YAKALANMASI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ

Şişli ilçesinde bir evde gizlendiği tespit edilen Kenan Kabakulak, yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.