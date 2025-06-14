Dini Sohbetlerde İstismar İddiası

DİNİ SOHBETLERLE ŞİFA DAĞITTIGINI İDDİA EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Kağıthane’de dini sohbetler düzenlediğini ve bu yolla şifa dağıttığını öne süren 72 yaşındaki Kenan Kabakulak, daha önce bazı din alimlerinin isimlerini kullanarak kendisinin farklı bir varlık olduğunu iddia etti. Kabakulak’ın cinleri görebildiğini ve bunlardan kaynaklı rahatsızlıkları iyileştirebilmek için “çıkma tekniği” ile tedavi ettiği söyleniyor. Bu sohbetlere katılan 17 yaşındaki bir kız çocuğu, Kabakulak’ın beyanlarına inandı.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Gerçekleşen bir toplantı sonrasında Kabakulak, çocuğu bir odaya kapatıp “Senin üzerindeki cinleri alacağım” diyerek cinsel istismarda bulundu. Kenan Kabakulak, çocuğa “Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar” diyerek istismarını sürdürdü. Ayrıca bir süre sonra çocuğun teyzesine de aynı yöntemle yaklaşarak cinsel tacizde bulundu.

Çocuk ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kabakulak, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Cinsel İstismar” suçlamalarıyla yargılandı. 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanan şüpheli, toplam 27 yıl hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan Kabakulak, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şişli ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen Kenan Kabakulak, yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.