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Direksiyon Kontrolünü Kaybeden Araç Kazası

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OTOMOBİL KAZASI BALIKESİR’DE MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek park halindeki açık kasa kamyonetin altına girdi. Bu talihsiz kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARALILARI KURTARDI

Yaralılar için olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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