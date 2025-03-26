Direksiyon Kontrolünü Kaybeden Araç Kazası

OTOMOBİL KAZASI BALIKESİR’DE MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek park halindeki açık kasa kamyonetin altına girdi. Bu talihsiz kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YARALILARI KURTARDI

Yaralılar için olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.