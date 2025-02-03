Diş Tedavisinde İhmalden 9 Yıl Hapis İstemi

DENİZ SÖNMEZ’İN DİŞ TEDAVİSİ SÜRECİ

Muayene sonrası dişlerinde çürük tespit edilen Deniz Sönmez için 10 Kasım’da randevu alındı. Sedasyon altında yapılan operasyonda, bir dişi çekilirken bir dişi kanal tedavisine alındı ve toplamda dört dişine dolgu yapıldı. Ancak, narkozun etkisi azaldıkça Sönmez, rahatsızlık yaşamaya başladı. Ağız içindeki yoğun kanama ile birlikte ateşinin yükselmesi ve titreme gibi belirtiler ortaya çıktı. Sönmez’in şikayetleri anesteziye bağlandı ve kanaması olmasına rağmen ilaç yazılarak taburcu edildi.

HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRAKİ DURUMU

Eve geldiğinde yaklaşık 20 dakikalık bir süre içinde fenalaşan Deniz Sönmez, ailesi tarafından Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine götürüldü. Maalesef, 13 Kasım’da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

HATAYI TESPİT EDEN RAPORLAR

Deniz Sönmez’in ölümünün ardından hazırlanan adli tıp raporları, İstanbul 8’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nda incelendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen 51 sayfalık raporda, sorumlulukları olan anestezi uzmanı Dr. L.O., diş hekimi A.S. ve mesul müdür diş hekimi K.G.Y.’nin Deniz Sönmez’in vefatında 4/8 oranında tıbbi hatalar yaptıkları yönünde oybirliği ile bir mütalaa verildi. Diş hekimi A.S., anestezi uzmanı Dr. L.O., anestezi teknikeri G.K. ve diş sağlığı polikliniği mesul müdürü K.G.Y., ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ ve ‘sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet’ suçlamalarıyla 3 yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Olay günü diş polikliniğinde görev yapan sekiz kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı alındı. Tutuksuz sanıkların yargılanmasına günümüzde Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanması bekleniyor.