Dış Ticaret Açığı 2024’te Azaldı

Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle hazırlanan 2024 yılına dair geçici dış ticaret verileri açıklanmış durumda. Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamındaki ihracat, Aralık 2024’te bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 2,1 artış göstererek 23 milyar 443 milyon dolara ulaşırken, ithalattaki artış ise yüzde 10,9 ile 32 milyar 221 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, Aralık 2024’te yıllık bazda yüzde 43,9 artarak 6 milyar 100 milyon dolardan 8 milyar 778 milyon dolara çıkmış durumda. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Aralık 2023’te yüzde 79 iken geçen ay bu oran yüzde 72,8 olarak kaydedildi.

2024 Yılı İhracatı ve İthalatı

2024 yılı için ihracat rakamları bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolara geriledi. Geçen yıl itibarıyla dış ticaret açığı, yüzde 22,7 azalarak 82 milyar 165 milyon dolar seviyesine düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023’te yüzde 70,6 iken, geçen yıl bu oran yüzde 76,1’e yükseldi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Geçtiğimiz ay, enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 3,7 artış göstererek 21 milyar 763 milyon dolara, ithalat ise yüzde 12,5 artışla 23 milyar 416 milyon dolara ulaştı. Enerji ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Aralık 2024’te 1 milyar 653 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, dış ticaret hacmi yüzde 8,1 artarak 45 milyar 179 milyon dolara yükseldi. Bu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,9 olarak belirlendi.