Dış Ticaret Açığı 2024’te Azaldı

İÇ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ile 2024 yılına ait dış ticaret verilerini yayınladı. 2024’te ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artış göstererek 261 milyar 855 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolara düştü. 2024 yılı itibarıyla dış ticaret açığı yüzde 22,7 oranında bir azalma ile 106 milyar 339 milyon dolardan, 82 milyar 165 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023’te yüzde 70,6 iken, 2024’te yüzde 76,1’e yükseldi.

ARALIK AYI Dış AÇIK ARTTI

Aralık ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 10,9 artış ile 32 milyar 221 milyon dolara ulaştı. Bu aydaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 artış göstererek 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi.

2024’ta ihracatta imalat sanayinin oranı yüzde 94,1 olarak gerçekleşti. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün ihracattaki payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörü ise yüzde 1,7 oldu. İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 69,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,8 olarak belirlendi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat tutarı 20 milyar 434 milyon dolara ulaşırken; ABD 16 milyar 349 milyon dolar, Birleşik Krallık 15 milyar 289 milyon dolar, Irak 13 milyar 34 milyon dolar ve İtalya 12 milyar 933 milyon dolar ile takip etti. Bu ülkeler, toplam ihracatın yüzde 29,8’ini oluşturdu.

ITHALATTA İLK SIRA ÇİN’İN

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 44 milyar 931 milyon dolar olurken, bunuRusya Federasyonu 44 milyar 20 milyon dolar, Almanya 27 milyar 84 milyon dolar, İtalya 19 milyar 312 milyon dolar ve ABD 16 milyar 227 milyon dolar ile izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,1’ini oluşturdu.